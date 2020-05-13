Нардеп Антон Поляков, котого исключили из фракции "Слуга народа", зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский закон" о банках. Ранее он же подал 6000 тыс. поправок к этом законопроекту.

Документ Поляков опубликовал на своем Telegram-канале.

Согласно регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента, что блокирует подписание закона президентом и вступление его в силу.

Как сообщалась, сегодня Рада приняла постановление, что вернется к обычному режиму работы с 18 мая, а значит документ Полякова рассмотрят на ближайшей сессии.

Напомним, 13 мая парламент поддержал в целом так называемый "антиколомойський" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. В конце марта законопроект был поддержан в первом чтении.

Отметим, что к этому законопроекту было внесено более 16 тыс. правок. Большую часть из них предложили "слуги народа" - более 13 тыс. правок.