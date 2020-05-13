Учебный год в украинских школах не будет продлен из-за карантина и завершится в конце мая, а внешнее независимое тестирование планируют провести с 25 июня по 17 июля. Такую информацию озвучила на заседании правительства и.о. министра образования Любомира Мандзий.

По ее словам, сейчас Минобразования работает над реализацией первого сценария из трех разработанных с учетом коронавирусного карантина и дистанционного обучения школьников.

И.о. министра образования добавила, что с 6 по 18 мая можно зарегистрироваться на ВНО в пункте, расположенном ближе к месту жительства.

"Более чем в 1500 пунктах тестирования будут обеспечены соответствующие условия безопасности. Рекомендательные материалы готовим вместе с Министерством здравоохранения ", - пояснила Мандзий.

Но при этом премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что ВНО состоится в 2020 году при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине будет позволять его провести.

"Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и Министерство Здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат, возможно их смещение при необходимости. Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии ", - говорит он.

Напомним, что внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты.

Также мы сообщали, что в Минобразования разрешили менять место прохождения ВНО-2020.