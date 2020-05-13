Сегодня, 13 мая, состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники ослабили карантин в Украине дополнительно к существующим правилам.

Точечные изменения касаются прогулок по улице, посещения кафе, пересечения границы. Также в правительстве рассказали, какие послабления введут после 22 мая - даты, до которой действует нынешний карантин.

Одновременно Виталий Кличко внезапно захотел запустить метро да и остальной транспорт в Киеве. Также о втором этапе выхода из карантина сегодня сказал президент.

Собрали все, что известно о новом витке снятия коронавирусных ограничений.

После 22-го - спортзалы, школы и отели

Ослабление карантина не означает полное его отмены - с этих слов Денис Шмыгаль начал заседание Кабмина.

"Мы видим, что бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу и постепенно восстанавливать деловую активность. Но я обращаю внимание всех наших граждан, всего нашего бизнеса и местной власти: ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Поэтому наши решения должны быть продуманы и ответственные", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что если будет сохраняться умеренная статистика заболеваемости, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений - откроются школы, спортзалы и отели. Но об отмене карантина речь не идет.

Далее премьер-министр затронул болезненную тему - обещанные доплаты медикам, точнее, их отсутствие. Он сказал, что правительство выделяет деньги, а их не могут нормально распределить. "Замедление равно халатности. Здесь есть личная ответственность министра здравоохранения, и МОЗ в целом", - сказал Шмыгаль и таким образом переложил ответственность на главу Минздрава Максима Степанова.

"Этот вопрос на личном контроле у ​​президента, у меня. Сегодня Национальная служба здоровья уже перечислила средства и 16 больниц уже получили более 86 миллионов гривен, которые пойдут, в том числе и на выплаты врачам уже за апрель. Подчеркиваю, этот вопрос нужно контролировать, пока каждый медик не получит доплату. Неуважение по отношению к врачам мы точно терпеть не собираемся. Если надо, то будем ставить и кадровые вопросы на повестку дня", - добавил Шмыгаль.

Отдельно глава правительства коснулся темы создания новых рабочих мест в Украине. "Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда, и мы должны реагировать. Только с начала действия карантина почти 200 000 человек получили статус безработного. Поэтому наша цель - не только сохранение существующих рабочих мест благодаря программам по поддержке бизнеса, но и создание новых".

По его словам, в сфере строительства и дорожной инфраструктуры предлагается создание 154 тысяч рабочих мест, 150 тысяч - в сфере благоустройства, 85 тысяч - в сельском хозяйстве. Более детально этот план власть пока не озвучила.

Зато рассказали, что уже готовы ослаблять нормы нынешнего карантина.

Прогулки большими компаниями

Первое изменение, которое было принято на Кабмине, - об увеличении числа украинцев, которые могут вместе гулять по улице. Теперь можно ходить группами до восьми человек. Документ с датой, когда стартуют изменения, пока не опубликован.

Впрочем, можно сказать, что это ослабление не сильно отразится на жизни людей. До сегодняшнего дня передвигаться по городу можно по двое. Группы побольше могут быть только в случае, если родители сопровождают детей.

На самом же деле и до снятия ограничений люди ходят по городу по трое и больше взрослых, и их за это не штрафуют.

В кафе ходить по четверо

Если ранее сидеть за одним столиком в кафе можно было также только двоим взрослым (плюс сколько угодно детей), то теперь можно по четверо.

Дополнительно правительство разрешило обслуживать клиентов кафе на улице, которые сидят под навесом. Изначально власти акцентировали, что организовывать летнюю террасу можно только под открытым небом. Хотя большинство терасс крытые - хотя бы зонтиками.

Milk bar 12 мая работал в режиме летних террас под навесом. Фото: Страна

В результате с 12 мая они или не смогли открыться, или сделали это в нарушение предыдущего постановления Кабмина. Как прошел первый рабочий день после карантина у киевских рестораторов - в нашем материале.

Открыли пункт пропуска Шегини

Кабмин возобновил работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.

Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", это решение является революционным, поскольку Шегини - это пешеходный переход.

Это значит, что людям, которые из-за отсутствия международного транспорта выезжают или въезжают в Украину, больше не нужно платить перевозчикам крупные суммы, чтобы проехать.

Кличко хочет запустить метро и трамваи

Пару заявлений об ослаблении карантина сделал сегодня и мэр Киева.

Во-первых, Виталий Кличко сообщил, что планирует запустить общественный транспорт, в первую очередь - трамваи и троллейбусы. Это, по его мнению, может произойти после 22 мая, когда предварительно в Украине должен начаться второй этап выхода из карантина.

Во-вторых, Кличко хочет открыть метро в Киеве с 25 мая. Он призвал правительство, чтобы такое решение было принято на будущем заседании, которое пройдет через неделю.

Такие намерения мэра диссонируют с его вчерашним заявлением, когда он пригрозил вернуть все карантинные ограничения через неделю. Почему Виталий Кличко поменял риторику и какие планы по открытию транспорта у Кабмина читайте в нашем материале.

Сегодняшнюю просьбу Кличко об открытии метро уже прокомментировал премьер-министр. "Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск - это десятки тысяч больных", - сказал Денис Шмыгаль, намекнув, что с конца мая подземку власти открывать не намерены.

Зеленский: "Власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро"

Сегодня Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам, часть которого касалась второго этапа выхода из карантина.

Как и было заявлено ранее, старт этапа планируется с 22 мая. Но смягчения возможны только при конкретных показателях распространения коронавируса, сказал Зеленский.

Президент напомнил, что второй этап будет касаться ослаблений по части проведения спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ простой: все это зависит от нас с вами", - сказал Зе.

Президент сказал, что отсутствием масок и риском заражения этим других людей некоторые украинцы сами отдаляют открытие ресторанов, пляжей и другого.

Зеленский добавил, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

То есть центральная власть пока, судя по всему, отказывает Кличко в его требовании пустить метро уже с 25 мая.