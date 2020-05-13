В Киеве ураган повалил два десятка деревьев. Фото
В Киеве порывы сильного ветра вечером 12 мая сломали много веток. Кроме того, ветер повалил десятки деревьев. Коммунальщики ликвидируют последствия ветра.
Об этом сообщает Киевзеленстрой в Facebook.
"В парках, скверах, на бульварах и проспектах повалено и сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями. Работы по уборке веток и поврежденных деревьев почти завершены", - говорится в сообщении.
Фото: Киевзеленострой
За вторник, 12 апреля, в аварийные службы поступило 18 звонков. Коммунальщики раскряжевали 13 поваленных деревьев и убрали сломанные ветви.
Отмечается, что в Голосеевском, Деснянском и Дарницком районах сломанных деревьев нет.
Ранее "Страна" писала, что в Латвии, Литве, Польше и Беларуси 12 мая выпало до 10 см снега.
Также несмотря на середину мая, расположенное на северо-востоке Польши Подляское воеводство засыпало снегом. Завтра майские морозы придут и на запад Украины.