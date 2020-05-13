Парламентских журналистов в ближайшее время не вернут в Раду - Разумков
Несмотря на возвращение Верховной Рады Украины к привычному режиму работы с 18 мая, парламентских журналистов на балкон в зале в ближайшее время не вернут.
Об этом спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга по итогам внеочередного заседания парламента.
Напомним, решение о возобновлении работы Рады в привычном режиме было принято на сегодняшнем заседании. За соответствующий проект постановления проголосовал 251 народный депутат.
Отметим, что на карантине из-за распространения коронавируса парламент работал в режиме комитетов. Кроме того, в среднем раз в неделю проходили внеочередные заседания.
Также сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Верховной Рады заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая, но он станет адаптивным.