Члены Кабинета Министров на сегодняшнем заседании поддержали проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний.

Об этом сообщает правительство на брифинге, в среду, 13 мая.

"Заболевание Covid-19 внесли в перечень профессиональных заболеваний, которым руководствуются при установлении диагноза, его связи с работой или профессией, решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации, а также рассмотрении вопросов о возмещении собственником предприятия, учреждения или организации или уполномоченным им органом ущерба, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.

Теперь у Министерства здравоохранения есть две недели для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, сегодня состоялось заседание Кабмина, немного ослабил карантинные ограничения и разрешил сидеть по четверо и ходить по 8 человек.

На нем сегодня Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта. Кроме того, теперь там может происходить посадка и высадка пассажиров.