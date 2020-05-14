Власти наконец-то дали некоторую определенность для выпускников-2020 и их родителей, которые уже начали паниковать.

До сегодняшнего дня они находились в неведении относительно дат проведения ВНО (ЗНО - укр.), в каких числах будет известно о зачислении в вузы и других важных для абитуриентов моментов.

Но уже опубликован график и особенности ЗНО, сроки и формат поступления на бакалаврат и в магистратуру, а также новости для абитуриентов из Крыма и Донбасса, которые будут учиться на подконтрольной территории Украины.

"Страна" рассказывает, что известно о вступительной кампании, в которую внес коррективы коронавирусный карантин.

Учебный год будет завершен на карантине

Начнем с того, что учебный год будет завершен на карантине. Такие рекомендации опубликовали в Минобразования. И, например, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что будет их исполнять.

Дистанционное обучение школьники завершат 29 июня, в пятницу. Последних звонков и выпускных вечеров - к огромному огорчению в особенности 11-классников - из-за коронавируса в этом году не будет. По крайней мере, торжественных официальных - так решили чиновники в министерстве.

В то же время премьер Денис Шмыгаль вчера заявил, что после 22 мая будет снят карантин со школ, которым нужно готовиться к ВНО. Но кто туда сможет ходить - не уточнил. Скорее всего, исключение сделают лишь для выпускников.

В Минобразования уже уточнили, что карантин никоим образом не повлияет на возможность своевременно получить документы об образовании, поскольку весь процесс заказа происходит электронно.

"Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года", - отметили чиновники.

Также в МОН добавили, что итоговое оценивание (тематическое, семестровое и годовое) может осуществляться удаленно, с использованием цифровых технологий для всех учащихся.

"Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результатов тематического оценивания, полученных учащимися при дистанционном обучении и до начала, практических работ по учебным предметам естественного цикла, результатов оценки различных видов речевой деятельности учащихся и тому подобное. Если по учебному предмету не предусмотрено тематических итоговых работ, итоговая оценка может выставляться по результатам текущего оценивания. Ученики, которые не имеют результатов текущего оценивания по объективным причинам, могут быть оценены по результатам проведения семестровой контрольной работы", - сообщили в МОН.

Тематические и семестровые итоговые работы, которые были проведены в условиях дистанционного обучения во время карантина, записываются в классном журнале без указания даты их проведения. Годовое оценивание выставляется с учетом результатов оценки за первый и второй семестры учебного года.

В этом учебном году ученики 4 и 9 классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию. В документах об образовании они получат запись: "освобожден (а)".

Дополнительно в МОН пояснили, из-за карантина школа может принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или после карантина.

Решение о формате представления документов принимает основатель школы (орган государственной власти, совет, физическое, юридическое лицо). Срок приема документов определят определят местные власти.

При зачислении в начальную школу этом году запрещено проводить любые конкурсы, которые определяют знания или компетенции детей. Это допустимо только в случае частных и специализированных учреждений.

График проведения ЗНО 2020

На сайте министерства образования опубликованы два графика проведения ЗНО - в зависимости от того, когда закончится карантин - в начале июня или в начале августа.

Оба графика мы публикуем ниже.

Период регистрации на дополнительную сессию ЗНО для отдельных категорий лиц продлится с 25 мая по 9 июня. Перечень категорий, имеющих право на регистрацию во время этого периода, размещен на сайте.

"Подчеркиваем, что из-за карантина МОН может уточнить категории лиц, которые будут иметь возможность воспользоваться дополнительным периодом регистрации на дополнительную сессию ВНО. График самой дополнительной сессии ЗНО будут обнародованы до 22 мая", - сообщили в Минобразования.

Формат и процедура проведения ЗНО в 2020 году не изменятся. В аудитории будут находиться максимум 15 участников и 2 инструктора.

"Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей", - сообщили в МОН.

Чиновники добавили, что в связи с распространением коронавируса все участники ЗНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветриваться и дезинфекции.

Отдельно в Миобразования разъяснили, как будут сдавать тестирования те, кто болен коронавирусом или должен самолизолироваться.

"Лица, которые были зарегистрированы для участия в ЗНО, однако контактировали с больными или сами заразились коронавируса, смогут сдать тестирование во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ЗНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний", - сообщает МОН.

Особенности поступления в университеты для таких категорий абитуриентов, формы проведения вступительных экзаменов будут определены для них дополнительно.

Вступительная кампания 2020. Бакалавр

В этом году вступительная кампания стартует позже, чем обычно. Для некоторых этого хорошая новость - есть лишнее время, чтобы "подтянуть хвосты". Для некоторых - наоборот, плохая - выпускникам и их родителям все лето придется находиться в напряжении в ожидании тестирования и его итогов.

Итак, даты вступительной кампании 2020 года для бакалаврата такие:

1 августа - начало регистрации электронных кабинетов,



13-16 августа - прием заявлений для тех, кто будет сдавать вступительные экзамены,



13-22 августа - прием заявлений для поступающих по результатам ВНО,



1-12 августа - вступительные экзамены на бюджет,



13-22 августа - вступительные экзамены на контракт,



16-18 августа - собеседования,



20 августа - публикация списков, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квоте-2 (к ней относятся абитуриенты, получившие аттестат в Крыму),



27 августа - публикация рейтинговых списков, поступающих на основании ВНО, творческих конкурсов, вступительных экзаменов, включая квоты 1, 3, 4 (к ним относятся дети-сироты, участники АТО, жители Донбасса, студенты из регионов и те, кто поступает в педагогические и медицинские высшие учебные заведения),



31 августа - подача документов для зачисления на бюджет,



5 сентября - зачисление на бюджет,



до 30 сентября - зачисление на контракт,



до 15 сентября - перевод контрактников на свободные бюджетные места.

Возможность подачи документов онлайн. Из-за коронавируса Минобразования в этом году предусмотрело возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до пяти дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении).

Предусмотрено, что поступающие смогут прислать скан-копию необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Вступительная кампания 2020. Магистр

С вчерашнего дня началась регистрация тех, кто в этом году получает диплом бакалавра и планирует продолжать обучение в магистратуре. Дедлайн регистрации - 5 июня, то есть остается менее месяца.

Самое важное отличие поступления в магистратуру в этом году - оно будет проходить в режиме онлайн.

"Если вы в этом году поступаете в магистратуру, необходимо направить документы для регистрации на ЕВЭ и ЕПВИ* по электронной почте приемной комиссии вуза или с использованием другого, определенного учреждением, канала связи", - сообщило министерство образования.

Данные приемных комиссии вузов с разбивкой по регионам Украины здесь.

Полный перечень документов для регистрации:

анкета-заявление (ее можно скачать здесь)

документ, удостоверяющий личность

учетная карточка налогоплательщика

документ о полученном степень высшего образования (для лиц, окончивших обучение в прошлые годы)

фотография для документов

медицинская справка (только для поступающих, которые по состоянию здоровья освобождаются от прохождения ЕВИ/ЕФВВ)

справка, выданная по месту учебы, по плановому завершению обучения и получению диплома в год поступления (только для поступающих, которые учились в военных заведениях)

*ЕВЭ - Единый вступительный экзамен, ЕПВИ - Единое профессиональное вступительное испытание.

Календарь вступительной кампании для поступления в магистратуру мы публикуем ниже.

Для выпускников из Донбасса и Крыма

Сегодня в Минобразования сообщили о том, что упрощенные условия поступления для жителей Крыма и Донбасса в 2020 году не изменились.

Крымчане участвуют в конкурсе в пределах квоты №2. А поступающие из Донбасса поступают на основании общего конкурса, получив баллы за вступительные экзамены.

При этом для таких выпускников расширился перечень вузов, куда они могут поступать по упрощенной процедуре, без прохождения ВНО - всего 91 заведение.

Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики.

Полный список вузов, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", опубликован на сайте Минобразования.

Специально для выпускников из Крыма и Донбасса будет работать горячая линия - 0-800-504-425, она открыта с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.