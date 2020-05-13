Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего австрийского коллегу Александра Ван дер Белленом за содействие в эвакуации украинцев на родину после закрытия границ. В ответ глава Австрии поздравил Украину с принятием "антиколомойского закона".

Об этом в среду, 13 мая, информирует пресс-служба главы государства.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинцам, которые испытали трудности с эвакуацией", - сказал Зеленский.

Стороны также отметили гуманитарный автомобильный транзит для украинцев, которые ехали домой из других стран Европы, а также продление сроков их законного пребывания в Австрии без применения к украинцам штрафов.

"Президент Австрии поздравил коллегу с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Зеленский поблагодарил Ван дер Беллена за поддержку Украины в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский также поблагодарил Ван дер Беллена за поддержку сувернитета и целостности Украины, а также рассказал ему о ситуации на Донбассе. Кроме того президент выразил надежду, что Австрия будет поддерживать шаги Украины в направлении евроинтеграции.

Как мы ранее сообщали, в Австрии от коронавируса на данный момент лечатся трое украинцев.

Напомним, что 8 мая из "Борисполя" в Австрию вылетел самолет с украинскими заробитчанами.

Также "Страна" писала, что 18 марта 33 гражданина Украины, которые застряли в Австрии, вернулись домой на президентском самолете Владимира Зеленского.