С ослаблением карантина в Киеве и открытием магазинов непродуктовой группы в них пожаловали не только покупатели, но и злоумышленники. Во вторник, 12 мая, 19-летний парень пытался совершить ограбление расположенного на Крещатике магазина "Укрзолото". Об этом корреспонденту "Страны" сообщил источник в МВД.

По данным собеседника, злоумышленник зашел в ювелирную лавку под видом покупателя и принялся рассматривать золотые изделия в витрине. Потом он указал продавщице на золотой перстень стоимостью более 9 тысяч гривен и попросил его достать для примерки. Когда продавец подала парню ювелирное изделие, тот не стал его мерить, а сразу выскочил на улицу и бросился наутек. Однако далеко убежать ему не удалось, грабителя задержали прохожие и подоспевший охранник магазина. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.186 УК Украины (Грабеж), задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

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