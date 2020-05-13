В среду, 13 мая, Кабинет министров Украины принял решение открыть пункт пропуска "Шегини", который находится на границе с Польшей.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин открыл пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей", - написал Гончаренко.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", это решение является революционным, поскольку "Шегини" - это пешеходный переход, а значит людям, которые в отсутствии международного транспорта выезжают или въезжают в Украине, больше не нужно платить перевозчикам крупные суммы, чтобы проехать 300 метров нейтральной полосы.

Как сообщалось, Евросоюз открывает внутренние границы, а украинцев может впустить уже через месяц.

Также мы писали, что накануне ослабления карантина все больше украинцев ищут работу за границей.