Кабинет министров Украины ввел очередные послабления карантинного режима в стране. Так, правительство разрешило передвижение граждан группами до 8 человек (раньше было не больше двоих взрослых). Кроме того, Кабмин также увеличил до 4 количество человек, которые могут сидеть за столами на летних площадках в заведениях общественного питания, в послаблениях, принятых раньше, говорилось максимум о двух людях.

Такое постановление Кабмин принял на заседании в среду, 13 апреля.

Кроме того, Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами. Правительство увеличило с двух до восьми количество человек, которые могут вместе передвигается.

Видео: YouTube/КабМін

Ранее "Страна" писала, что второй этап снятия карантина в Украине, во время которого откроются школы, спортзалы и отели, может начаться уже 22 мая.

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