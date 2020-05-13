Европейская комиссия - высший исполнительный орган Евросоюза - выпустила рекомендации по открытию внутренних границ ЕС в связи с эпидемией коронавируса. В них говорится, что кордоны нужно снимать - по крайней мере для граждан Евросоюза.

Сейчас свободное передвижение по Шенгенской зоне отменено. А возобновить его предлагают без всяких "паспортов иммунитета" и справок на коронавирус. По крайней мере они в документах ЕК не упомянуты.

Об этом со ссылкой на материалы Еврокомиссии сообщает агентство "Прайм"

"Свободное передвижение, пересечение границ - ключевой момент для туризма. Учитывая, что государства-члены ЕС сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Предлагается несколько этапов.

Первый - границы убираются между странами с похожей эпидемиологической ситуацией. Причем пересекать их смогут все граждане ЕС, независимо от страны происхождения.

Второй этап - открытие внешних границ и допуск в ЕС граждан третьих стран. Ранее этот шаг планировался ориентировочно на 15 июня. Пока в прогнозах Еврокомиссии ничего не поменялось, хотя дата может быть еще откорректирована.

Планируется создать сайт, на котором будет оперативно публиковаться информация о ситуации на границах стран ЕС. Таже рекомендации Еврокомиссии предусматривают согласование любых шагов по открытию-закрытию кордонов внутри Евросоюза - это отголоски панического закрытия границ, которое самовольно предпринимали страны в начале пандемии.

Отметим, что туризм составляет 10% экономики Европейского союза.

Напомним, после 22 мая в Украине откроются школы, спортзалы и отели.

А также может заработать метрополитен и наземный транспорт в Киеве.