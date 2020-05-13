Кабинет министров отменил возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам и таким образом частично приостановил действие соглашения о безвизовых поездках граждан.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 13 мая.

Уточняется, что постановление предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

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