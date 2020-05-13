Заместитель главы администрации президента России, главный переговорщик по Украине в Кремле, Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой встречи, сообщает "РБК", в среду, 13 мая.

По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы "лучше понять линию" Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.

"Это строгая двусторонка, представителей других сторон на переговорах не будет - только Германия и Россия", - говорится в сообщении.

"Козак - главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза" - сказал другой близкий к переговорам источник.

Официально о переговорах ничего не сообщалось, практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавируса.

Визит Козака прокомментировал телеграм-канал "Политика страны"

"Сейчас (глава Офиса президента - Ред.) Андрей Ермак продвигает линию на увеличения состава контактной группы за счёт членов более высокого уровня (чиновников и депутатов). Москва считает это профанацией процесса. Позиция РФ остается прежней - прямые переговоры Киева с "ДНР/ЛНР", выполнение Украиной политической части Минских соглашений, включая особый статус Донбасса в Конституции. Киев же устами Ермака и то, и другое отвергает. Переговоры, видимо, зашли в столь глубокий тупик, что потребовался срочный вылет Козака в Берлин, несмотря на карантин", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что Лавров после видеоконференции "нормандского формата" посетовал, что по особому статусу Донбасса так и не продвинулись.

Также мы рассказывали, что Украина отказывается от переговоров с "ДНР/ЛНР".