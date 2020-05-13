Депутат "Слуги народа" Никита Потураев прокомментировал сегодняшний провал голосования за проект постановления, который винит за начало Второй мировой СССР и нацистскую Германию в равной степени.

Нардеп отметил, что ему стыдно за провал и извинился.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 13 мая.

"По поводу провала голосования за постановление об окончании войны в Европе 1939-1945 годов. Стыдно. Извините", - написал он.

Его позицию разделила и коллега по фракции "СН" Елизавета Богуцкая: "Согласна. Позорище".

Отметим, что среди "слуг" были и активные противники проекта.

В частнгости, Максим Бужанский сначала призывал коллег не голосовать:"Коллеги, прошу вас не голосовать за постанову 3431, к 75 годовщине Победы. Это плевок в лицо всем ветеранам и всем, кто воевал с нацизмом", - писал нардеп в своем-телеграм-канале.

После чего порадовался нехватке голосов: "Дааааа! Провалили долбаную постанову!", - написал нардеп.

По итогу фракция разделилась практически пополам - за проект постановления проголосовали всего 128 "слуг народа". Отметим, что это настоящий антирекорд для фракции, так как этот показатель оказался самым маленьким за все время голосований.

Как писала "Страна", в этом проекте постановления использовались те же тезисы, которые на прошлой неделе были опубликованы для украинских органов власти Институтом национальном памяти, выдержанные в духе концепции Порошенко и Вятровича.