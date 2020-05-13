"Спасибо, не надо". Разумков рассказал, будет ли выдвигаться в мэра Киева
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не собирается баллотироваться на должность мэра Киева.
Об этом председатель Верховной Рады заявил во время брифинга по итогам внеочередного заседания парламента.
"Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины", - ответил Разумков на вопрос о возможном выдвижении на пост мэра столицы.
По словам спикера Рады, в ближайшее время менять место работы он не намерен.
Напомним, что по словам нашего источника в "Слуге народа", кандидатура Николая Тищенко на пост городского головы Киева уже не рассматривается. В партии считают, что против него велась успешная информационная кампания.
Ранее мы писали, что летом прошлого года появились слухи о выдвижении в мэры столицы Александра Ткаченко, депутата от "Слуги народа" и генерального директора "1+1".