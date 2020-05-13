Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не собирается баллотироваться на должность мэра Киева.

Об этом председатель Верховной Рады заявил во время брифинга по итогам внеочередного заседания парламента.

"Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины", - ответил Разумков на вопрос о возможном выдвижении на пост мэра столицы.

По словам спикера Рады, в ближайшее время менять место работы он не намерен.

Напомним, что по словам нашего источника в "Слуге народа", кандидатура Николая Тищенко на пост городского головы Киева уже не рассматривается. В партии считают, что против него велась успешная информационная кампания.

Ранее мы писали, что летом прошлого года появились слухи о выдвижении в мэры столицы Александра Ткаченко, депутата от "Слуги народа" и генерального директора "1+1".