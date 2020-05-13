Верховная Рада Украины, которая выйдет с карантина уже 18 мая, поддержала в целом законопроект № 3329-д. Этим законопроэктом продлеваются действующие льготы для медиков и бизнеса. Кроме того, внесены некоторые новые налоговые послабления, который будут действовать на время карантина.

За соответствующее решение проголосовали 333 депутата на внеочередном заседании парламента в среду, 13 мая.

Законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса.

Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года. Кроме этого до 30 июня продлевается освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам.

Ранее "Страна" писала, что Рада освободила от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых.

Также мы рассказывали, что "Слуги народа" во время карантина придумали для украинцев новый налог - "культурный сбор".