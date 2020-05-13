У российского миллиардера совладельца "Альфа-Групп" и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea 58-летнего Германа Хана подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Совсем недавно Хан сдал анализы. А уже 9 мая у него обнаружили CoViD-19. Однако найти Германа по горячим следам не удалось - дозвониться до предпринимателя не смогли, по адресу регистрации на улице Удальцова дверь никто не открыл", - говорится в сообщении.

По данным Рен ТВ, приехавшим по адресу медикам также не удалось застать миллиардера дома.

Однако сам Герман Хан, до которого удалось дозвониться журналистам, опроверг свое заболевание коронавирусом, передает РБК.

"Нет", - сказал Хан, отвечая на вопрос, правда ли у него выявлен коронавирус.

Известно, что в 2015 году Герман Хан занимал 133-е место в рейтинге богатейших людей мира, его состояние оценили в 9,5 млрд долларов. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг 20 самых богатых бизнесменов России и оценил его состояние в 9,7 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что заболевший коронавирусом пресс-секретарь российского президента Песков признался, когда последний раз лично видел Путина.

Также мы сообщали, что вслед за Песковым о заболевании коронавирусом сообщила его жена - фигуристка Татьяна Навка.