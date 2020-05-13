Герман Хан опроверг заболевание коронавирусом. Фото: РБК

У российского миллиардера совладельца "Альфа-Групп" и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea 58-летнего Германа Хана подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

"Совсем недавно Хан сдал анализы. А уже 9 мая у него обнаружили CoViD-19. Однако найти Германа по горячим следам не удалось - дозвониться до предпринимателя не смогли, по адресу регистрации на улице Удальцова дверь никто не открыл", - говорится в сообщении.

скриншот сообщения

По данным Рен ТВ, приехавшим по адресу медикам также не удалось застать миллиардера дома.

Однако сам Герман Хан, до которого удалось дозвониться журналистам, опроверг свое заболевание коронавирусом, передает РБК.

"Нет", - сказал Хан, отвечая на вопрос, правда ли у него выявлен коронавирус.

Известно, что в 2015 году Герман Хан занимал 133-е место в рейтинге богатейших людей мира, его состояние оценили в 9,5 млрд долларов. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг 20 самых богатых бизнесменов России и оценил его состояние в 9,7 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что заболевший коронавирусом пресс-секретарь российского президента  Песков признался, когда последний раз лично видел Путина.

Также мы сообщали, что вслед за Песковым о заболевании коронавирусом сообщила его жена - фигуристка Татьяна Навка.

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