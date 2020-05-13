В Государственном бюро расследований дали старт досудебному расследованию по факту утечки персональных данных украинцев и их распространения на одном из анонимных телеграм-каналов.

Об этом во среду, 13 мая, сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительным данным, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия, и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, во вторник, 12 мая, депутат Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. По его словам, один из чат-ботов Телеграма предложил ему купить свои данные. В этом он обвинил Минцифры.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, кто слил в интернет данные миллионов украинских водителей и при чем тут "Дія".