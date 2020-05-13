Парламент принял очередную порцию мер по поддержанию бизнеса и людей на время карантина.

Они прописаны в проекте №3329-д, за который проголосовала Рада 13 мая. В основном, речь идет о правках в Налоговый кодекс, причем, часть новаций уже действует, для них просто продлили сроки, так как карантин затягивается. Но есть и новые пункты. Также появилось несколько правок в "другие законы", в частности, изменили сроки, на протяжении которых можно проводить назначения без конкурсов.

Документ очень объемный, по ходу обсуждения в него вносилось много правок, и, как оказалось, "зашито" немало не сюрпризов.

"Страна" изучила новый закон.

Проект был подан в Раду 30 апреля и тогда же его приняли в первом чтении по сокращенной процедуре. Это уже не первый документ на тему поддержания бизнеса и людей на время карантина. Но в утвержденных ранее законах на эту тему было много пробелов, их жестко критиковали предприниматели и юристы, называя "бесполезными" и "нерабочими". Кроме того, там были четко прописаны сроки действия послаблений, а карантин то и дело продлевали.

По этой причине появился еще один закон.

Большинство пунктов в нем — это, собственно, продление уже действующих ранее норм.

В частности:

продлили сроки освобождения от уплаты ЕСВ за себя для физлиц-предпринимателей до 31 мая.

продлили сроки неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства — послабления будут до последнего дня месяца, в котором отменят карантин.

продлили сроки, в которые не будут начислять пеню и штраф по потребительским кредитам — до конца последнего "карантинного" месяца.

продлили сроки моратория на проведение налоговых проверок — до последнего дня месяца, в котором завершается действие карантина.

Как видно, по большинству пунктов указаны уже не конкретные сроки, а привязка к окончанию карантина.

То есть, даже если он затянется еще на несколько месяцев, Раде уже не нужно будет переписывать закон.

продлили сроки упрощенной процедуры реорганизации и капитализации банков до 2024 года (по действующему закону они истекали 1 августа этого года)

Ко второму чтению появилось несколько новых правок, которые прошли в финальной версии закона. Это, в частности, такие:

1. До 30 июня освобождаются от начислений НДФЛ в 18% 300% доплаты медикам, которые, кстати, большинство медиков до сих пор так и не получило. Важный нюанс — НДФЛ идет в местные бюджеты, то есть, формально послабления снова готовятся за счет денег регионов. В законе прописано, что местным бюджетам потерю налога на доходы физлиц компенсируют из госбюджета.

Но, как говорит адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой" Анатолия Яровой, не до конца понятен механизм такой компенсации. "Вместо того, чтобы напрямую направить субвенцию из Киева в регионы и не взымать налог с людей, решили запустить "длинную карусель" бюрократии, что конечно же, отразится на сроках выплат. Нельзя исключать, что деньги будут выплачиваться на специальные счета или частями. Кроме того, вместе с НДФЛ логично было бы компенсировать и военный сбор, но его оставляют", — говорит он.

2. Освободили от НДФЛ и военного сбора (в сумме —19,5%) помощь по частичной безработице. Напомним: она начисляется по заявкам работодателей, которые ушли в вынужденный простой и не превышает 4,7 тысяч гривен на каждого сотрудника.

3. Помощь по частичной безработице могут получать также физлица-предприниматели. Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что это хоть как-то поможет продержаться бизнесу, хотя и не является панацеей.

4. До последнего месяца карантина продлеваются льготы для производства дезинфекторов (на спирт не начисляется акцизный сбор). Кстати, соответствующее постановление Кабмина уже есть в порядке дня заседания правительства 13 мая.

5. Приостановлены до конца карантина рассмотрения жалоб плательщиков налогов, представление индивидуальных налоговых консультаций. Это значит, что не будет проверок, но и нереально решить спорные вопросы с налоговой.

6. Поменяли сроки, на протяжении которых нужно будет провести конкурсы на назначения в органы государственной власти и на госпредприятия без конкурсов. Ранее это было 2 месяца с момента окончания карантина, теперь — две недели. По словам Ярового, тут есть как плюсы, так и минусы.

"Положительная сторона заключается в том, что это позволит сократить сроки потенциальных злоупотреблений со стороны временщиков, назначенных в госкомпании и в различные ведомства в "ручном режиме". Другое дело, что в интересах таких "специалистов" Кабмин может продлевать карантинные меры даже в ослабленном виде еще в течение нескольких месяцев. Отрицательная – двух недель иногда может быть недостаточно для достойных кандидатов, чтобы обнаружить сам факт проведения конкурса и собрать все необходимые документы (справка о несудимости и т.д.), особенно если оглашение конкурса происходит очень скрытно и "для своих", — подытожил эксперт.

Данный пункт является крайне важным в политическом смысле. Так как сейчас идет назначение по упрощенной процедуре на ключевые должности в налоговой и на таможне. И на них, как писала "Страна", ставят людей, близких к президенту либо к его друзьям.

Западу такой подход не нравился и он настаивал на том, что такие назначения могут быть лишь временными - на период действия карантина. И формально это требование удовлетворено.

В тоже время сегодня Шмыгаль дал понять, что карантин будет продлеваться еще долго - вплоть до того момента, как изобретут эффективное лекарство (а когда это случится совершенно непонятно).

Не исключено, что одним из мотивов продления будет желание оставить своих людей на "хлебных" должностях.

Эксперты отмечают, что в новом законе так и не появилось мер, на которые с начала карантина рассчитывает бизнес.

В нем ничего не сказано о прямой финансово поддержке отраслей. Поэтому, как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, "эти инициативы нельзя назвать достаточными для реальной поддержки бизнеса. Компании нуждаются в прямой финансовой поддержке со стороны государства, полном или частичном освобождении от налогового и кредитного бремени, решении транспортных и логистических проблем и прочее".

А всего этого в законе нет. "С начала карантина правительство занимается разве что медициной, и то с переменным успехом. Бизнес пока так и не дождался ни дотаций, ни доступных кредитов. Поэтому из карантина входим с пусти карманами. А после 15 мая, если денег от государства не будет, пойдет чреда банкротств", - добавил глава Ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко.