Второй этап снятия карантина в Украине, во время которого откроются школы, спортзалы и отели, может начаться уже 22 мая.

Об этом в среду, 13 мая, в ходе заседания Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если ситуация будет двигаться по позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений", - заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, на данный момент Украина находится на плато эпидемии коронавируса, а количество новых заболевших находится примерно на одном уровне. Тем временем, число пациентов, которые выздоровели от Covid-19, постоянно растет.

"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика - это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", - заявил Шмыгаль.

Еще до заседания правительства Шмыгаль сообщал, что карантин будет продолжен и после 22 мая, но станет адаптивным.

Стоит отметить, что ранее мы публиковали список ограничений, которые будут сняты с наступлением второго этапа выхода Украины из карантина.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро уже с 25 мая. По словам мэра Кличко, пока подземка в столице не работает, происходит настоящий транспортный коллапс.