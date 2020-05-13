Физлица-предприниматели пенсионного возраста и самозанятые в сфере науки, литературы, культуры и медицины освобождены от уплаты единого социального взноса.

Предусматривающий эти нормы закон о сборе и учете единого социального взноса (по устранению дискриминации по кругу плательщиков, законопроект №2166) Верховная Рада приняла в среду, 13 мая.

Уточняется, что за соответствующее решение проголосовал 321 народный депутат при необходимых 226 голосах.

"Законопроект 2166 разработан для усовершенствования норм законодательства относительно начисления ЕСВ лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность, устранения дискриминации плательщиков ЕСВ и прекращения несправедливой уплаты ЕСВ самозанятыми лицами и ФЛП, если ими не был получен доход, и штрафных санкций за его неуплату", - пояснил автор законопроекта депутат Евгений Петруняк.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что из-за законодательных коллизий некоторым категориям предпринимателей дважды начисляется ЕСВ, тогда как закон предлагает решить этот вопрос.

Кроме того, обязанность уплаты ЕСВ пенсионерами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, является дискриминационной, а установление обязанности платить ЕСВ без получения дохода является непоследовательным в контексте законодательства об ЕСВ, считают авторы законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал раздать по 2000 гривен предпринимателям с детьми.

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