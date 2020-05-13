Сотрудник УГО схватил за руку журналиста "Страны", когда тот снимал кортеж Зеленского. Видео
Во время того, как журналист "Страны" Владислав Бовтрук снимал кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который выезжал от здания парламента, его оттолкнул сотрудник Управления государственной охраны.
Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале "Политика страны".
Сотрудник УГО схватил за руку журналиста и попытался помешать ему снять проезд. Мужчина не представился на вопрос журналиста и не отвечал, когда Владислав Бовтрук спросил его, из какого ведомства охранник.
Редакция расценивает этот поступок как явное препятствование журналистской деятельности.
Такое поведение среди работников президента замечено не в первый раз. Так, еще в начале сентября прес-секретарь президента Юлия Мендель попыталась оттолкнуть журналиста "Схем", который обратился с вопросом и к президенту.
Тогда Зеленский оправдал ее поведение, зявил, что журналист "Схем" вел себя слишком активно и нарушал личное пространство и Юлии, и его - "тыкал в лицо микрофоном".