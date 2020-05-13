Во время того, как журналист "Страны" Владислав Бовтрук снимал кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который выезжал от здания парламента, его оттолкнул сотрудник Управления государственной охраны.

Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале "Политика страны".

Сотрудник УГО схватил за руку журналиста и попытался помешать ему снять проезд. Мужчина не представился на вопрос журналиста и не отвечал, когда Владислав Бовтрук спросил его, из какого ведомства охранник.

Редакция расценивает этот поступок как явное препятствование журналистской деятельности.

Такое поведение среди работников президента замечено не в первый раз. Так, еще в начале сентября прес-секретарь президента Юлия Мендель попыталась оттолкнуть журналиста "Схем", который обратился с вопросом и к президенту.

Тогда Зеленский оправдал ее поведение, зявил, что журналист "Схем" вел себя слишком активно и нарушал личное пространство и Юлии, и его - "тыкал в лицо микрофоном".