Парламентская фракция "Голос" собрала 156 подписей народных депутатов, чтобы провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят постановление о продлении запрета на российские социальные сети.

Об этом сообщил депутат "Голоса" и инициатор постановления Роман Лозинский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Одни сутки и 11 часов до времени Икс. Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания - Ред.). Оружие оккупанта - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы - должны быть запрещены", - заявил Лозинский в среду.

Напомним, три года назад, 15 мая 2017 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал старт блокировке множества российских интернет-ресурсов. Он подписал указ № 133/2017, которым ввел в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "Слуги народа" будут голосовать за продление запрета российских соцсетей в Украине.

Также "Страна" подробно писала, продлит ли Зе указ Порошенко о блокировке российских сайтов в Украине.