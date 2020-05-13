Верховная Рада Украины, сегодня, 13 мая, не приняла проект постановления, согласно которому, вина за начало Второй мировой возлагается на Советский Союз и гитлеровскую Германию в равной степени. Свои голоса за документ №3431 отдали всего 200 народных депутатов, из которых "Слуги народа" - всего 128 голосов.

"Страна" ведет прямую трансляцию внеочередного заседания парламента.

Против проекта выступили 34 нардепа, воздержались 43.

Стоит отметить, что в документе, голосование по которому сегодня нардепы провалили, современная Россия сравнивается с нацистской Германией.

"В 2014 году впервые после окончания Второй мировой войны в Европе одно государство-член ООН оккупировала и осуществила попытку аннексии части территории другого суверенного государства-члена ООН", - говорится в документе.

На факт отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Этот документ был выдержан в духе "Порошенко-Вятровича". В самом начале говорится о том, что война началась из-за сговора тоталитарных режимов. Также обильно проводятся параллели с действиями России в 2014 году.

Проект вносился "слугой народа", главой международного комитета Мережко. Однако голосов не хватило. Против ожидаемо выступила "Оппозиционная платформа. За - "Евросолидарность" и "Голос". Тоже ожидаемо.

Однако "Слуги народа" вдруг дали всего 128 голосов! Это самый меньший показатель за все время голосований. Видимо, "слуг" уже достала "вятрововщина", которую им навязывает их руководство. В конце концов не за то за них люди голосовали.

Накануне голосования активно призывал не голосовать за неё коллег по фракции Бужанский", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в данном проекте постановления использоваличь те же тезисы, которые неделю назад опубликовал для украинских органов власти Институт национальной памяти.

Ранее мы писали, что глава Института нацпамяти Антон Дробович прочитал школьникам 8-11 классов историю Второй мировой войны. Трагические события в уроке были представлены как итог агрессии двух тоталитарных режимов – Германии и Советского Союза.