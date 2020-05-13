Верховная Рада Украины будет полноценно работать уже через пять дней. Пленарные заседания возобновят уже с 18 мая. Это соответствует плану работы Рады, который приняли еще в начале года.

Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании в среду, 13 мая.

За соответствующий проект постановления №3434 об организации работы Верховной Рады проголосовал 251 народный депутат.

Этим постановлением также признается утратившим силу постановление парламента о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады на период действия карантина.

Напомним, что парламент в период карантина работал в режиме комитетов. Но в то же время там проводились внеочередные заседения - в среднем раз в неделю.

Согласно календарному плану, Верховная Рада 19-22 мая работает в режиме пленарного заседания, 18 мая запланировано проведение согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Ранее "Страна" писала, что Рада приняла "антиколомойский" закон во втором чтении.

Также мы рассказывали, что после 22 мая карантин будет продлен, но станет адаптивным.