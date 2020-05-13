Польша, которая открыла границы для трудовых мигрантов, снова продлила контроль на границах с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. На этот раз ограничения будут действовать до 12 июня. Такое распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает RMF24.

Уточняется, что пересечение границы Польши со странами ЕС сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно восстановлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу ... Этим распоряжением Польша продолжает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что режим контроля на границах польская сторона продлевает уже четвертый раз. Сначала контроль был возобновлен в связи с эпидемией до 24 марта, а затем продлен сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и сейчас - до 12 июня.

По последним данным, в Польше зарегистрировано 17 062 пидтвердежних случаев коронавируса. 847 из них оказались летальными. Победили болезнь более 6400 людей.

Ранее "Страна" писала о том, что Австрия и Германия откроют общую границу с 15 июня.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия разработала план открытия границ на континенте, который представит 13 мая.