Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство Украины хочет получить в текущем году 10 млрд долларов западных кредитов от разных международных финансовых организаций.

Об этом он заявил на Внеочередном заседании Верховной Рады в ходе "Часа вопросов к правительству", в среду, 13 мая.

"Все эти средства... Их объем в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки", - сказал Шмышаль.

По словам премьера, это деньги от разных международных финансовых организаций: МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом.

Также Шмыгаль напомнил, что чаще всего выделение всех денег зависит от договоренностей властей Украины с Международным валютным фондом.



"Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять", - сказал Шмыгаль.



Напомним, Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Сегодня, 13 мая, Рада приняла "антиколомойский" закон во втором чтении.