Уголовному делу по "пленкам Ермака" снова изменили подследственноть. Его передали из Национальной полиции Нацполиции передали в Службу безопасности Украины. До полиции его расследовали Национальном бюро.

Об этом в среду, 13 мая, сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, которая защищает интересы Гео Лероса, который опубликовал записи.

"22 апреля заместитель генерального прокурора определил подследственность этого дела уже за Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и объединил с уголовным производством №22020000000000065 по ч. 2 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении.

Это уже не первая передача дела. Изначально его расследовало НАБУ, однако, САП изменила квалификацию производства со Злоупотребления влиянием на Мошенничество и передала дело в Нацполицию.

Напомним, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Через некоторое время против Лероса были открыты уголовные дела в САП, а позже и в ГБР по заявлению Андрея Ермака.

В свою очередь сам Денис Ермак, который был запечатлен на "пленках" заявил, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

После этого на российском госТВ показали сюжет о коррупции Ермака.