Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов не уверен, что Владимир Зеленский ограничится одним президентским сроком. По его мнению, пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране.

Об этом сотрудник ОП рассказал в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном во вторник, 12 мая.

Так, на вопрос журналиста о том, вернется ли президент Зеленский к руководству студией "Квартал-95" после окончания, обещанного им, первого и последнего срока, Трофимов ответил: "Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики".

Также, по словам замглавы ОП, у Зеленского еще есть много времени, чтобы основательно подумать насчет срока своей президентской карьеры.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон. Слова о втором сроке Зеленского - с 1:57:42

Кроме того, в этом интервью Трофимов рассказал о своем отношении к Михаилу Саакашвили и о том, кто предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны.

Ранее мы писали, что украинский комик Евгений Кошевой сделал заявление о возвращении президента Украины Владимира Зеленского в "Квартал 95". По его словам, нынешний президент отсутствует в команде "на время".