Образовательная платформа "МійКлас" предоставляет возможность провести оценивание учебных достижений школьников по европейской дистанционной технологии. Образовательная система является прототипом образовательной платформы, функционирующей в Латвии.

В компании "МійКлас" отмечают, что сейчас к системе присоединилось около 10% украинских учителей и зарегистрировались 8 653 школы.

По оценкам учителей, в отличие от распространенного веб-сервиса Google Classroom, "МійКлас" содержит готовые тестовые задания, которые облегчает перенос оценок в классный журнал и информирует родителей о результатах оценивания детей.

Вместе с тем, родители жалуются на наличие платных услуг на сайте. В свою очередь разработчики системы уверяют, что использование проверочных работ для итогового оценивания является абсолютно бесплатным. Относительно платных услуг, то они не являются обязательными и могут использоваться школьниками индивидуально для самоподготовки.

Фото: "МійКлас"

По словам руководителя сайта Александра Ерёмина, компания "МійКлас" уже сотрудничает с украинскими центрами повышения квалификации учителей, чтобы внедрить веб-сервис для проведения итогового онлайн-оценивания школьников.

К бесплатным опциям платформы включены: