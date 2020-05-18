Украинских школьников будут оценивать по европейской дистанционной технологииреклама
Образовательная платформа "МійКлас" предоставляет возможность провести оценивание учебных достижений школьников по европейской дистанционной технологии. Образовательная система является прототипом образовательной платформы, функционирующей в Латвии.
В компании "МійКлас" отмечают, что сейчас к системе присоединилось около 10% украинских учителей и зарегистрировались 8 653 школы.
По оценкам учителей, в отличие от распространенного веб-сервиса Google Classroom, "МійКлас" содержит готовые тестовые задания, которые облегчает перенос оценок в классный журнал и информирует родителей о результатах оценивания детей.
Вместе с тем, родители жалуются на наличие платных услуг на сайте. В свою очередь разработчики системы уверяют, что использование проверочных работ для итогового оценивания является абсолютно бесплатным. Относительно платных услуг, то они не являются обязательными и могут использоваться школьниками индивидуально для самоподготовки.
Фото: "МійКлас"
По словам руководителя сайта Александра Ерёмина, компания "МійКлас" уже сотрудничает с украинскими центрами повышения квалификации учителей, чтобы внедрить веб-сервис для проведения итогового онлайн-оценивания школьников.
К бесплатным опциям платформы включены:
- проверочные работы, которые можно выполнить в сети Интернет;
- готовые задания для проверочных работ;
- автоматическая проверка ответов и формирование отчетов, облегчающих учителю перенос оценок в классный журнал;
- информирование родителей о результатах оценивания детей;
- отчеты для администраций школ и т. п.