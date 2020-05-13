Верховная Рада Украины, сегодня, 13 мая, проголосовала во втором чтении за "антиколомойский" закон. Свои голоса за законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" отдали 270 нардепов.

Напомним, что главной "мишенью" нового закона был прежде всего "Приватбанк", который пытается вернуть себе Игорь Коломойский. Но сам закон № 2571-д касается вообще любого банка, в который ввели госадминистрацию, ликвидировали или национализировали. Этот процесс становится необратимым - даже если он прошел с нарушениями.

Этот документ - последнее требование МВФ перед выдачей Украине нового кредита. "Страна" анализировала перспективы его принятия в материале "День П. Что может сорвать принятие Радой "антиколомойского закона".

Перед голосование в Раду приехал президент Украины Владимир Зеленский, который просил нардепов проголосовать за него.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Шмыгаль в Раде заявил о том, что первый транш от МВФ Украина может получить уже через две недели.