В Белой Церкви местные жители сфотографировали в парке Славы двух девушек, которые жарили сосиски на Вечном огне прямо среди возложенных 9 мая цветов. На появившиеся в сети снимки отреагировала полиция и теперь правоохранители разыскивают девушек, инкриминируя им совершение хулиганских действий. Об этом в соцсети сообщает местная полиция.

"В социальной сети Интернет появилась информация о том, что 11 мая 2020 года неизвестные "готовили еду на Вечном огне в парке Славы". Автор сообщения также утверждает, что молодые девушки вели себя вызывающе, на замечания не реагировали", - говорится в сообщении.

Опубликовавшая этот пост представитель полиция попросила горожан помочь с установлением личностей девушек и их поиском.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве компания подростков под рэп-музыку жарила булки на Вечном огне.

Также мы сообщали, что по решению ЕСПЧ, Украина выплатит компенсацию девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне.