Бывший начальник украинской таможни Максим Нефедов вышел на пробежку в Мариинском парке, расположенном неподалеку от Верховной Рады, где сегодня депутаты приняли "антиколомойский закон".

За этим занятием его застал корреспондент "Страны" в среду, 13 мая.

Так, на вопрос журналиста о том, может ли Нефедов дать небольшой комментарий, он ответил: "Я с такими, как вы не общаюсь, извините". При этом свой бег он ускорил и удалился от корреспондента "Страны".

Напомним, что 24 апреля на внеочередном заседании Каинета министров Украины уволили главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.Слухи об отставке Нефедова ходили очень давно. Ему вменялся в вину провал поступлений по таможне.

Ранее мы писали, что один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО, выступил в поддержку Максима Нефедова. Там экс-чиновника назвали "известным реформатором, выступающим за онлайн-закупки".