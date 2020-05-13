В Украине из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, резко выросла безработица. Так, работу потеряли 197 тысяч человек за два месяца. Сейчас в стране полмиллиона людей официально без работы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в среду, 13 мая.

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных, которые зарегистрировались - 197 тыс. Общее количество зарегистрированных лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486 тыс. 764 лица. Но практически, каждую неделю это число растет", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в этом году ожидается рост безработицы до 9,4%.

"Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда. Мы должны реагировать. Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году предлагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%", - добавил он.

В то же время он не смог ответить на вопрос об обещанных 500 тысячах рабочих мест. Говорит, что соответствующую программу сегодня на заседании Кабмина представит Минэкономики.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса 1,6 млрд людей могут остаться без средств к существованию.

Также мы рассказывали, что з время карантина безработным украинцам выплатили уже 2,3 млрд гривен пособий.