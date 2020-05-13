Украина начала смягчать карантинные мероприятия, несмотря на то, что в стране каждый день идет прирост числа новых зараженных Covid-19.

На местах власти уже принимают решения об открытии непродовольственных рынков, а мэр Киева потребовал от Кабмина разрешить работу метро с 25 мая.

Тем временем Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева рассказал, как будет работать столичная подземка после завершения карантина.

"Метро запустят только после распоряжения правительства, и это будет сделано в самый последний момент послабления карантина. Думаю, что не раньше 1 июня. Главное условие - это уменьшение заболеваемости среди населения. Она должна быть не такой, как есть сегодня - то есть стабильно высокой. По международным стандартам установлено, что срок такой динамики определяется на протяжении 10-15 дней. Если будет наблюдаться снижение заболеваемости в целом по региону, то можно говорить о запуске метрополитена", - пояснил Олег Рубан, передает портал "Сегодня".

По его словам, после запуска метрополитена, обязательно будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу. В вагоне метро один человек должен находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра", - говорит Рубан и добавляет, что это пока примерные цифры.

Если учесть, что длина вагона 20 метров, а ширина 2,7 метра, то по озвученным нормам не так уже и много людей поместится в один вагон.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной варты. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям", - обещает Олег Рубан.

Он так же, что смягчение карантина, которое началось 12 мая, уже выявило массу проблем.

"Сегодня возникла большая проблема с накоплением людей на остановках автобусов и на трамвайных станциях. Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно", – говорит Олег Рубан.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Шмыгаль в Раде заявил о том, что карантин продлится, пока не найдут лекарство от Сovid-19.