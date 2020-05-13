Telegram-бот UA Baza Bot, который накануне наделал шума предложением купить информацию из баз персональных данных, а позже был удален, сегодня заработал снова.

"Мы приступаем к ответам на Ваши сообщения. За ночь поступило более 500 новых сообщений.

Просьба к тем, кто уже получил доступ к боту оставить свой отзыв. После того, как разгребем бОльшую часть сообщений создадим канал с отзывами", - анонсирует свою работу телеграм-канал.

Напомним, во вторник, 12 мая, нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он заявил, что ему предложили приобрести информацию о себе же в одном из чат-ботов Telegram. Впрочем, в официальном чат-боте "Дії" заявили, что в сеть слили базу данных водительских удостоверений, но эти данные из старых баз, которые уже давно есть в открытом доступе. Позже в МВД заявили, что по чат-бот удален, а по факту слива информации из баз персональных данных открыто уголовное производство.

Также "Страна" писала о том, что сообщали, что в этой базе есть и персональная информация о президенте Украины Владимире Зеленском, а так же и о людях из его окружения.