После 22 мая в Киеве планируют возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. В первую очередь займутся трамваями и троллейбусами.

Об этом во время брифинга, в среду, 13 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но нужно понимать: остановить его можно за один день, а вот чтобы полностью возобновить его работу, необходимо некоторое время", - сказал столичный мэр.

Он добавил, что работа транспорта будет возобновляться постепенно, в первую очередь запустят трамваи и троллейбусы.

"Чтобы перейти к обычному режиму работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь, электротранспорта - трамваев и троллейбусов", - добавил Кличко.

Также мэр Киева рассказал, что в настоящее время наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета. В то же время, по словам мэра, вчера, 12 мая на улицы Киева вышли 30 дополнительных единиц транспорта.

Кличко о наземном транспорте с 3:58

Вчера, 12 мая, мы сообщали, когда возобновят работу пригородные перевозки и маршрутки, а также публиковали план выхода транспорта из карантина.

Также мы писали, что Кличко потребовал от Кабмина открыть метро в Киеве с 25 мая, так как все больше людей возвращаются к работе и в городе происходит коллапс.