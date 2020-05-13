Сегодня киевский мэр призвал открыть метро - причем уже в мае. Также градоначальник предложил следом открыть и наземный общественный транспорт в городе.

Окончательное решение - за Кабинетом министров.

Заявление стало неожиданным: ранее Виталий Кличко выступал против запуска транспорта и в особенности - подземки. И был одним из главных идеологов тотального карантина.

Ситуацию усложняет эпидемия, которая бушует в Киеве и не думает спадать

Разбирались, откроют ли метро в Киеве и что означает разворот позиции мэра на 180 градусов.

Что заявил Кличко о запуске транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге по коронавирусу призвал открыть метро уже с 25 мая.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метрополитен должен открыться для работы в обычном режиме", - сказал мэр столицы.

Он также добавил, что это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

Кличко обратился к киевлянам и напомнил, что возобновление работы метро должно происходить при соблюдении всех санитарных норм.

"Это не значит, что все должны кататься как обычно. Должна быть дистанция, маски, перчатки – и ездить только на работу и по крайней необходимости", - добавил Кличко.

Также мэр говорит, что примерно в то же время - после 22 мая - пойдет и весь городской транспорт.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но нужно понимать: остановить его можно за один день, а вот чтобы полностью возобновить его работу, необходимо некоторое время", - сказал столичный мэр.

Он добавил, что работа транспорта будет возобновляться постепенно, в первую очередь запустят трамваи и троллейбусы.

"Чтобы перейти к обычному режиму работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь, электротранспорта - трамваев и троллейбусов", - добавил Кличко.

Какие планы по открытию транспорта у Кабмина

Отметим, что еще вчера министр транспорта Владислав Криклий говорил, что транспортные ограничения после 22 мая начнут снимать.

"Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест", - заявил он 12 мая.

Что же до метро, то еще вчера Криклий сказал то же, что и сегодня Кличко. Правда, сроки назвал более поздние.

"К сожалению, в метрополитене на пол меры работать не смогут. Если открываться, то открываться уже в нормальном режиме. Без индивидуальных пропусков. Фактически, только соблюдая меры безопасности, таких, как масочный режим, количество людей в вагоне. Но это не раньше, чем июнь месяц", – сказал он.

Интересно, что еще в апреле Криклий относил открытие метро на июнь-июль.

В Министерстве инфраструктуры недавно озвучили свое видение, как нужно запускать транспорт в Украине.

На первом этапе, который наступит ориентировочно после 22 мая - пригородный транспорт в пределах областей. Далее - межобластные перевозки и внутреннее авиасообщение.

Метро в тех городах, где оно есть, в нормальном режиме заработает не раньше июня. С 12 июня может начать работать железная дорога. А вот международные авиаперевозки не откроют до конца лета.

Это пока еще не утвержденные Кабмином сроки. Но планы, которые в правительстве обсуждаются как рабочие.

Впрочем, все эти планы легко меняются под влиянием обстоятельств. Причем никак не связанных с эпидемиологической ситуацией, которая пока не улучшается: ежедневно болеет по 400-500 новых пациентов по всей стране.

И главное - не снижается динамика в Киеве, который внезапно потребовал отменить транспортный карантин.

Почему изменились планы у Кличко?

Еще 11 мая мэр Киева грозил, что отменит все послабления карантина, если не будут придерживаться оставшихся правил. А раньше Кличко неоднократно отвергал идею запуска метро - мотивируя это тем, что большие скопления людей вызовут мощный всплеск covid-19.

Более того - именно Кличко был инициатором введения абсолютно бессмысленной термометрии на въездах в столицу накануне пасхальных выходных. То есть еще совсем недавно мэр активно закручивал карантинные гайки.

Однако уже сегодня градоначальник внезапно потребовал открыть метро вообще без ограничений и пообещал запустить в таком же режиме и городской транспорт.

Вчерашний день - первый рабочий после ослаблений карантина и майских праздников - показал, что Киев массово вышел на работу, и никакими призывами к самоизоляции людей уже дома не удержать. Город сковали пробки, которые держались даже днем - то есть за пределами часов пик. Также резко подорожали услуги такси.

Причина понятна - в отсутствие общественного транспорта люди начали массово ездить на такси, чтобы добраться до работы. Пусть это и невыгодно - но потерять работу и зарплату гораздо хуже.

Люди, конечно, и раньше ездили на работу. Но толчок к дополнительным поездкам дало позавчерашнее смягчение карантина, когда открылись магазины, рестораны, салоны красоты, ателье и так далее.

Понятно, что без общественного транспорта в таких условиях Киев жить не может. Что, видимо, и сподвигло мэра озвучить планы по запуску метро, автобусов и троллейбусов.

Отметим, что метро в европейских странах не закрывали - это стратегическая транспортная артерия. Киеву же это новшество стоило огромных экономических потерь. Интересно, что главный санврач Виктор Ляшко вчера обмолвился, что подземку закрывали не из опасности заражения в метрополитене - а потому, что люди ездили на работу и могли заразиться там.

То есть достаточно сомнительная причина - как и в случае с закрытием парков, где, как признали в Минздраве, заразиться коронавирусом нельзя.

И, хотя открытие метрополитена да и вообще транспорта в Киеве можно только приветствовать, очевидно, что решение это скорее реактивное, чем глубоко продуманное. Как и большинство решений, связанных с карантином.

Ведь очевиден нонсенс - ограничения снимают на пике заболеваемости. А вводили, когда количество заболевших считалось на единицы. То есть с карантином они вообще не связаны, а просто реагируют на ухудшение социально-экономической обстановки.

В эту ловушку власть сама себя загнала, провоцируя карантинную панику по всей стране и лишая население доходов, которые не в силах компенсировать (как это происходит в Европе). И теперь, когда население начало выходить из карантина самовольно, власти не остается ничего, как плыть по течению.

Детальнее эту ситуацию мы разобрали в материале Начало конца карантина и откровения Ляшко. Что стало понятно после заявлений главсанврача о запугивании украинцев.

Как будет работать метро на карантине?

Кличко заявил, что подземку запустят в обычном режиме - разве что маски да перчатки будут обязательными. Обоснование - более строгий режим сложно проконтролировать, учитывая количество людей, которых перевозит метрополитен.

Однако все упирается в решение правительства и если конкретно - Минздрава, который должен выписать нормы, при которых метро будет открыто.

Какими могут быть эти нормы - рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева. Он считает, что метро пустят не ранее 1 июня и лишь при устойчивом падении заболеваемости.

При этом, по его словам, после запуска метрополитена, обязательно будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу. В вагоне метро один человек должен находиться на площади в 10 квадратных метров или соблюдать дистанцию с другим пассажиром в полтора метра", - говорит Рубан и добавляет, что это пока примерные цифры.

Если учесть, что длина вагона 20 метров, а ширина 2,7 метра, то по озвученным нормам не так уже и много людей поместится в один вагон.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной варты. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям", - считает Рубан.

Отметим, что эксперт предлагает крайне серьезные меры по регулированию пассажиропотока. Тогда как Кличко уже заранее утверждает, что сделать это невозможно. Частично слова мэра подтверждаются тем, что полумер с метро вводить не стали - сразу закрыли. То есть власти в Киеве не чувствуют себя в состоянии ограничить доступ к такому многолюдному объекту. Поэтому есть вероятность, что откроют подземку сразу для всех.

Осталось увидеть, что решит Кабмин.