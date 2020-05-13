Сегодня, 13 мая, в Киеве проходит внеочередное заседание Верховной Рады Украины, созванное по требованию 158 народных депутатов.

Среди главных вопросов, которые рассматривают народные депутаты и Час вопросов к правительству. Кстати, перед выступлением с трибуны премьера Шмыгаля фракция Оппоплатформы покинула зал в знак протеста против его высказываний о Дне победы.

Отвечая на вопросы нардепов, премьер заявил, что карантин в Украине продлится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лекарство от Covid-19.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю тут политикам на этих вопросах не спекулировать, а четко соблюдать все требования и нормы карантина. Других действующих механизмов в мире на сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены входить в карантин и выходить из него по действующим правилам", - заявил Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что по уверению премьера первый транш от МВФ Украина может получить уже через две недели.