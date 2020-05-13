Информация о запрете выезда заробитчан за границу не соответствует действительности. Украина ведет переговоры с европейскими государствами об официальном трудоустройстве своих граждан. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, если наших людей приглашают для выполнения сезонных работ, то это должно быть официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возможности возвращения домой, достойные условия работы и проживания", - написал Шмыгаль.

Он акцентировал внимание на том, что Украина впервые получила возможность на равных вести диалог о защите интересов украинцев в европейских странах. По словам премьера, сегодня компании, которые приглашают украинцев к себе работать, эти условия соблюдают.

"Важный момент: если люди едут в Европу, это не должен быть двухнедельный туризм с импортом / экспортом коронавируса. Мы и европейские страны не для того два месяца держались на карантине, чтобы снова подвергать себя опасности", - добавил Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше признали, почему местные не заменят украинских заробитчан.

Также мы сообщали, что в Китае идут облавы на украинских заробитчан-учителей и танцоров.