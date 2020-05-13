Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Как глава государства он выступил перед народными избранниками с обращением.

Президент был кроток и призвал депутатов проголосовать за "антиколомойский" закон. После этого Рада приступила к рассмотрению законопроекта.

"Я не буду говорить долго, вопрос банковского закона и так затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, военные защищают суверенитет и территориальную целостность, и жизнь всех украинцев, а есть вопросы защиты экономики. Я скажу вам очень просто: думаю, что в течение моей и вашей каденции будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну и все партии. И я бы хотел, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который сегодня должен защитить украинскую экономику. Как минимум защитить и помочь Украине именно сейчас", - сказал Зеленский.

"Страна" ведет текстовую трансляцию заседания Верховной Рады, почитать которую можно тут.

Так называемый "антиколомойский" закон - это закон о национализированных банках, который не позволит олигарху и бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому требовать компенсацию за национализацию убыточного тогда банка. Без этого документа Международный валютный фонд отказывается обсуждать выделение Киеву нового транша.

напомним, что принятый еще 30 марта в первом чтении документ ускоренно готовили ко второму по специальной процедуре, ради него прописанной в регламент. Благодаря ей удалось избавиться от подавляющего большинства поправок, поданных в небывалом для Рады количестве более 16 тысяч, которую внесли депутаты из так называемой "группы Коломойского в Раде".

Мы писали, что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады будут голосовать за "антиколомойский" закон.