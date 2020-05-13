Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая, которое прекратило свою работу из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время брифинга, в среду, 13 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По словам Кличко, киевская власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже.

Поэтому, метрополитен должен открыться для работы в обычном режиме", - сказал мэр столицы.

Он также добавил, что это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

Кличко обратился к киевлянам и напомнил, что возобновление работы метро должно происходить при соблюдении всех санитарных норм.

"Это не значит, что все должны кататься как обычно. Должна быть дистанция, маски, перчатки – и ездить только на работу и по крайней необходимости", - добавил Кличко.

Кличко о метро с 5:57

Ранее мы писали, что Ляшко назвал условия, при которых откроют метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Также сообщали, что по поводу открытия метро думает премьер-министр Денис Шмыгаль.