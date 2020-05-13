Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о своем грядущем увольнении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 13 мая.

Краткое содержание его сообщения:

1. Свое увольнение связывает с "прогибанием" под Россию, а последней каплей стало намерение подать новый иск к Газпрому на 17 млрд долларов.

2. Назвал Коболева изменником, который установил отношения с Ермаком, Коломойским и Аваковым и предал идеалы реформаторов.

Полный текст сообщения Коболева:

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации.

Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального Нафтогаза, и когда впереди более чем достаточно работы.

Причина увольнения

Я сразу перейду к глубинным причинам, в сущности. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине.

Объясню, почему можно сделать следующий вывод:

Наша команда нанесла такое поражение Газпрому, России, режиму Путина, не удивительно, что мы для них давно как кость в горле. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, где мы отбили требования Газпрома на сумму более 80 млрд. долл. и вместо этого потребовали компенсацию в размере 5 млрд. долл.; о реверсных поставках газа из Европы, которые не дали поставить Украину на колени из-за прекращения поставок газа со стороны Газпрома; об общих изменениях в коммерческих отношениях между Нафтогазом и Газпромом - если раньше в среднем сальдо платежей за импортированный газ и транзит было отрицательное для Нафтогаза, и 5 млрд. долл. ежегодно шли из Украины в Россию, то сейчас это сальдо положительное и сотни миллионов уходят из России в Украину.

Также не понравилось ни России, ни ее "бизнес-партнерам" в Украине, то, что наша команда заставила Газпром подписать контракт с обязательством "качай или плати", причем на объемы больше, чем изначально предлагал Газпром. Это сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился "зарабатывать" на "прямых поставках" российского газа. Ведь если Газпром платит за транзит газа даже если он не использует мощности, то он должен включать эти расходы в стоимость "прямых поставок". Но тогда не дает "заработать" посредникам. Иными словами, посредники собирались делить с Газпромом почти 32 доллара на тыс.м.куб., а здесь эти деньги должны идти, по сути, в госбюджет Украины.

Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Хотя мы и не антикоррупционные органы, и возможности нашей команды в борьбе с коррупцией всегда были очень ограниченными, мы на деле, а не на словах с ней боролись. Мы не дали создать "РосУкрЭнерго-2". Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких как Фаворов. Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в Укргаздобыче, Укртрансгаз и других структурах Нафтогаза. Даже если посмотреть на Укрнефть, то масштабный вывод денег из этой компании были к тому времени, как наша команда стала заниматься реализацией прав Нафтогаза как акционера Укрнафты (то есть до 2018 года). Но, как говорят, когда ты борешься с коррупцией, она начинает бороться с тобой. Например, с помощью фейков и сплетен. Особенно непорядочно, когда их источником твои "коллеги", которым в "работе" мешает твоя принципиальность. Но как известно, на воре и шапка горит.

Наша команда делала все это благодаря как внутренней работе, так и продвижению европейских реформ на государственном уровне. Например, через внедрение европейских правил в Законе о рынке природного газа и через внедрение международных стандартов корпоративного управления в государственных компаниях. При этом, наши инициативы искажались политическими компромиссами на стадии принятия законов, а затем некомпетентностью и прокрастинацией на стадии реализации. И мы это критиковали. В результате на нас обозлились как те, кто были оппонентами реформ с самого начала, так и посредственность - псевдореформаторы, которых эти реформы вынесли наверх, как пену.

В начале уже этого года, почти сразу после того, как я провел переговоры с Газпромом и подписал новый транзитный контракт, и когда ходили слыхом не о моем увольнении, а наоборот, о назначении меня главой Нафтогаза (и даже премьер-министром), я публично изложил свою позицию относительно того, что нужно продолжать активно отстаивать интересы Украины в противостоянии с Россией, заставлять Газпром играть по европейским правилам по отношению к Украине, а также самым соблюдать эти правила.

"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины больше 17 млрд долларов, при этом очевидно вопреки интересам Газпрома и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения.

Возможно, недостаток политической воли бороться с Российской агрессией в свою очередь объясняется недостатком понимания, что закончить войну успешно для Украины можно только, если Украина покажет, что она может защищаться от России, если Украина станет сильной.

Чтобы Украина стала сильной, для успешного проведения реформ на руководящих должностях нужны профессионалы с репутацией, которые знают, что делать.

Когда у власти другие приоритеты, то назначают слабых, но политически удобных исполнителей; а неудобных, но эффективных профессионалов "терпят", только пока они не угрожают интересам "начальников".

А как же Коболев

Его тоже увольняют? Он тоже "реформатор", тоже борется с Газпромом и с коррупцией? Он со мной в одной команде?

Нет, Коболева не увольняют. Напротив, Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня.

Мы сами помогли Коболеву создать его имидж. Да, Нафтогаз платит за его личный пиар, но это не главное. Мы хотели изменений во власти. Мы хотели "новые лица". Нам нужно было вместе с властью защищать Украину от российской агрессии. Нам нужно было, чтобы власть проводила реформы, которые могут привести нас в Европу. А потом мы боялись "выносить сор из избы", переживая, что это поможет нашим оппонентам критиковать наш европейский выбор.

Но в этом и есть изначальная проблема отношений между государством и обществом. С одной стороны, общество должно делать власть сильной, чтобы государство было в состоянии выполнять свои функции, в частности защищать общество от внешних врагов. Но очень часто те, кого мы делаем сильными, не выдерживают испытания властью и перестают действовать в интересах общества. Поэтому общество должно принуждать власть использовать эту силу в интересах общества, а не в собственных интересах. Разумеется, это порождает конфликт. И это требует от общества слепой веры в имидж чиновников, который мы им сами помогли создать, а постоянного сдерживания, даже борьбы с теми, кого мы сделали властью.

Коболев является частью системы власти

Можно спорить, когда он стал таковым, предал ли он и перешел ли на "другую сторону", но это все второстепенно. Главное, что он свой выбор сделал, и сейчас очень органично вписывается во власть.

Каков типичный "начальник" в системе, где нет меритократии?

Он паразитирует на достижениях других. Он говорит то, что от него хотят услышать нужны ему и его патронам люди, хоть он и не собирается это делать.

При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться над неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться "от врагов".

Именно поэтому общество не может верить "на слово" таким "начальникам", или их пиара.

Это иллюзия, что власть не контролирует Коболева, и он делает, что хочет

Кто в марте этого года без конкурса продлил полномочия Коболева на четыре года?

Рекомендовал Наблюдательный совет, который назначает и увольняет Кабмин, причем ее назначал тоже без конкурса, вроде как "временный вариант". А окончательное решение принимал, по крайней мере формально, сам Кабмин. И они должны были знать о паразитической природе "начальников". Поэтому они точно могли бы обосновать, почему Коболеву не нужно было продлевать контракт. Этого не было сделано. Итак, с Коболевым снова "договорились".

Ну и даже формально решение об изменениях в организационной структуре, фактически о моем увольнении, увязывалось с Наблюдательным советом, который назначает Кабмин, и я в которой есть представители как Кабмина, так и Офиса Президента.

Имидж Коболева - это одеяния из сказки о голом короле

Я должен был вам рассказать о роли Коболева - иначе не была бы понятна связь между глубинными причинами и формальностями моего увольнения.

Для многих из вас это было неприятно слышать. Вы теперь можете понять, как мне неприятно быть свидетелем этого. Но теперь у меня есть не просто моральное право, а моральный долг об этом рассказывать обществу.

Наша команда пришла в Нафтогаз после Революции Достоинства помочь нашей стране защититься от российской агрессии и реализовать выбор украинского народа - идти в Европу. В этом плане Нафтогаз был важнейшим стратегическим компанию. Как писал выше, мы честно и успешно выполняли свою работу. И теперь мы не можем просто молча уйти. По меньшей мере, мы должны честно предупредить общество, мы не уверены, наше дело остается в надежных руках, и объяснить почему.

Но сначала напомню, что решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле.

Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в Нафтогазе и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации Нафтогаза в эффективную национальную компанию. Что это прежде всего негативно влияет на способность Украины успешно противостоять России, бороться с коррупцией, развивать экономику. Что в последнее время это выглядит как паразитирование. Я говорил об этом и Наблюдательном совете. Более подробно о том, как и почему я говорю об этой неудобную правду, читайте дальше.

Напомню, в украинском законодательстве нет такого основания для сокращения должности как "угроза для авторитета и для кресла начальника". Кроме этого, решение о сокращении моей должности Коболев должен был согласовывать с Наблюдательным советом, в которой есть представители Президента и Кабмина, и которую в принципе назначает государство. Таким образом, вопрос не в том, почему Коболев захотел меня уволить, а почему ему позволили это сделать. Поэтому я и указывал выше глубинные причины того, почему меня увольняют.

Теперь после этого пространно вступления давайте честно поговорим о том, может ли Коболев эффективно управлять Нафтогазом

Для начала нужно ответить на вопрос, почему Коболев стал главой Нафтогаза и остается на этом посту, несмотря на политические изменения.

В 2014 году Яценюк под влиянием Мартыненко и Еремеева (кстати, он тогда был бизнес-партнером Фирташа), без конкурса назначил Коболева - как некий компромисс между запросом общества после революции Достоинства на незашкваренных чиновников и желанием иметь политически удобного исполнителя. На что же тогда рассчитывали, когда назначали человека без управленческого опыта на ответственную должность в такое сложное время? Давайте посмотрим на факты.

Кстати, вам о них могли немного по-другому рассказывать Например, в интервью Янине Соколовой Коболев прямо в глаза говорил, что его выбрали на конкурсе, а рекомендовал его тогдашний министр Пивоварский. Но проблема в том, что конкурса не было, а Пивоварский в то время работал в Еремеева, и министром стал лишь во втором правительстве Яценюка (то есть не в марте 2014). Конечно, это все легко проверить. https://bit.ly/2SK4HjC

О каком доверии к власти может идти речь, когда людей обманывают настолько прямо, глядя в глаза?

Но вернемся к фактам.

Первое, что сделали после назначения Коболева - отправили его в Москву на встречу с Миллером договариваться о поставках российского газа. Коболев не смог договориться. Скорее всего, на это и рассчитывали те, кто готовил "Росукрэнерго 2". Их планы сорвали, с одной стороны, военные действия на Донбассе и соответствующие общественные настроения в Украине, а с другой стороны, успехи нашей команды в Нафтогазе в налаживании поставок газа из Европы и в Стокгольмском арбитраже.

Тепер давайте вернемся 2020 год и посмотрим на последние события. После того, как наша команда в Нафтогазе, вообще без участия Коболева, которого фактически был отстранен от процесса, заставила Газпром заплатить 2900000000 долл по решению Стокгольмского арбитража и заключить новый контракт с "качай или плати", Россия поняла, что Коболев сам по себе им ничем не грозит. Скорее наоборот (об этом далее). К тому же, есть "мирный" процесс, который продвигает Ермак. Также есть влиятельный политик-силовик Аваков, и влиятельный бизнесмен Коломойский, которым нравится Коболев. И есть Зеленский, которому приходится балансировать. Учитывая эти факты, и возникает логичное объяснение, кому нужен Коболев во главе Нафтогаза.

Замечу, что понимать определенные вещи не всегда означает соглашаться с ними. Также еще раз подчеркиваю, я рассказываю о Коболеве, чтобы вы лучше понимали угрозы.

Безусловно, Коболев может сказать, что при нем Нафтогаз стал прибыльным, победил Газпром, был двигателем реформ и значительно уменьшил уровень коррупции.

Но в какой степени мы должны благодарить Коболева за эти достижения? Согласитесь, есть разница между достижениями самого Коболева и достижениями других во времена его руководства Нафтогазом. К примеру, за развитие ProZorro в 2016-2019 годах мы же скорее обязаны не Кубиву, который был министром экономики, а его заместителю, Максим Нефьодов. Так же за успех с запуском патрульной полиции в 2014-2016 годах мы же в первую очередь обязаны не министру Авакова, а его заместителя Эки Згуладзе. Можем еще вспомнить успехи Сакварелидзе во времена руководства Шокина (который его уволил в отместку :). Можно вспомнить и вообще экстремальный пример команды тральщика Черкассы, которая проявила героизм во время российского захвата Крыма вопреки приказам командира бригады, предал Украину.

Важно также не забывать, что в Нафтогазе формально введен принцип "индивидуальной ответственности" руководителей и декларируется такая ценность как "открытость". Поэтому давайте открыто говорить об ответственности конкретного руководителя в конкретных процессах.

И не стоит прикрываться мантрой о "командную работу". В большой компании есть много команд, "начальство" - это далеко не всегда команда. В любом случае, командная работа - это двойная ответственность, она не отменяет индивидуальную ответственность каждого члена команды за вклад в общий результат. Иначе это просто манипуляция, чтобы скрыть собственную несостоятельность и избежать индивидуальной ответственности.

В нормальной компании, где есть различные направления деятельности, руководителя компании никогда не будут оценивать по результатам работы только одного из направлений. Потому что успех за одним направлением не имеет давать возможность скрыть провалы по остальным направлениям. И поскольку руководитель компании может быть только косвенно причастен к успешному направления, поскольку он должен заниматься прежде всего общим руководством, что в свою очередь означает ответственность за организацию управления по каждому из направлений.

Давайте посмотрим на рекордные прибыли Нафтогаза в 2019 году. Если вычесть результат (68.4 млрд грн) по направлению работы (транзит газа) нашей команды в Нафтогазе, которую непосредственно возглавляю я, а не Коболев, то в остальных Нафтогаза - огромный убыток (- 5.1 млрд грн). https://bit.ly/3eYqzS5 В последний громкой победе нашей команды по взысканию 2.9 млрд долл. и заключение нового транзитного контракта Коболев вообще был отстранен от переговоров с Газпромом и подписанием соглашений https://bit.ly/2Vv6zgZ.

Относительно предыдущих громких побед Нафтогаза - Коболев не инициировал соответствующие процессы, непосредственно не управлял ими, и его роль вообще была неоднозначной. Это касается победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже, организации поставок газа из Европы (когда Газпром отключил газ), связанных с этим реформами, борьбой с коррупцией.

Он имел отношение к ним, и его можно даже назвать членом нашей команды, которая работала над этими процессами, но в этих командах он не был лидером. Его задача заключалась скорее в том, чтобы "договориться" с его начальниками (каким он был обязан своей должности) или выполнять представительскую функцию.

Да, лидер и начальник - это не одно и тоже. И у меня с Коболевым разные культуры управления. Показательно, что когда Коболев действительно может похвастаться участием в громких победах Нафтогаза, то он был членом команды, в которой я был и лидером. При этом важно, что он не смотря на то, что он был формально моим начальником, в этих командах культуру управления определял больше я, а он подстраивался.

Кстати, в 2018 году я отказался от позиции руководителя интегрированного газового бизнеса именно потому, что Коболев начал показывать, что он "босс" и не дал мне быть лидером, ввести свою культуру управления (которая отвечала новым корпоративным принципам). Я уже тогда знал, что когда Коболев - "босс", когда доминирует его непрофессиональная, постсовковая культура управления, там не может быть успеха.

И это только подтвердили результаты 2019 - если вычесть результаты по направлению работы нашей команды, то у остальных Нафтогаза, там где Коболев - "босс", убытки, причем это даже с учетом эффекта от увеличения цен на газ (по сравнению с 2014 годом цены выросли в 10 раз).

Когда Коболев был не в моей команде, когда я не контролировал весь процесс, он не показал себя и как очень добросовестный и компетентный специалист. Приведу два конкретных примера, чтобы не выглядеть голословным. Я это сделать и потому, что это напрямую связано с угрозами, о которых говорю. Это также примеры того, что имею в виду, когда говорю, что у Коболева была неоднозначная роль в победах над Газпромом.

В 2009 году, Дубина и Диденко, тогдашние руководители Нафтогаза, рассчитывали на Коболева на переговорах 2009 года. Он как советник председателя правления должен был проверить соответствие предложенного Газпромом формулировка положения контракта "бери или плати" европейским нормам. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем - Газпром обманул Нафтогаз что вылилось в проблему для Украины суммой более 80 млрд долл., Которую наша команда затем с огромными проблемами решала в Стокгольмском арбитраже. И это еще нам всем очень повезло, что арбитраж встал на нашу сторону. В следующий раз так может не повезти. Но этой проблемы могло вообще не быть, если бы Коболев тогда добросовестно сделал свою работу, показал несоответствие предложений Газпрома европейским нормам хотя бы с помощью имеющихся в Интернете примеров, а дальше бы уже Дубина и Диденко вели переговоры с Газпромом и, при необходимости, убеждали Тимошенко нарушать этот вопрос на переговорах с Путиным.

Летом того же 2009 года руководство Нафтогаза поручило Коболеву подготовить письмо на Газпром и указать в нем указать, что транзитный тариф слишком низким и Нафтогаз хочет его пересмотреть. Коболев такое письмо подготовил, руководство подписало, в Газпром прислали.

Затем мы это письмо использовали в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту - как запрос на просмотр транзитного тарифа с 2010 года. Решение арбитража - этот запрос не удовлетворял формальным требованиям, предусмотренным в контракте, и поэтому арбитражный суд не будет даже рассматривать наше требование по существу. К счастью, у нас была альтернативная требование, по которому мы и выиграли 4600000000 долл. Но удовольствие нашей основной требования могло бы нам дать на 7,8-12,3 млрд долл больше. Для этого в частности в 2009 году в этом письме Коболеву нужно было лишь указать очевидные изменения в формировании транзитных тарифов в Европе и показать, что украинский тариф не соответствует европейскому.

Но кроме побед во время управления Коболева Нафтогазом мы должны говорить и о провалах. Как уже сказал выше, со второй половины 2018 я в основном вижу как провалы по другим направлениям перечеркивают достижения нашей команды в Нафтогазе и дискредитируют реформы. При этом, к сожалению, происходит подмена понятий - поддержка реформ подменяется поддержкой Коболева в должности.

Показательно 2019, когда я отошел от общего руководства и занимался преимущественно противостоянием с Газпромом:

Если вычесть доходы по моему направлением работы с Газпромом (транзит), то Нафтогаз убыточно.

В добыче рекордное за два десятилетия падение, несмотря на постоянно растущие капиталовложения и затраты. Об этом, и об ответственности Фаворова, которого назначил Коболев я как раз недавно писал.

Вопреки планам, так и не создана система вознаграждения руководителей (зарплаты и премии), которую большинство украинский считала прозрачной и справедливой. Это все приводит к крайне негативного восприятия Нафтогаза широкими слоями населения.

Даже процесс отделения деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и снабжению (анбандлинг) был бы провальным, если бы я не помог вывести его из тупика, куда его завел Коболев.

Вы можете заметить, что не все зависит от руководителя компании, в данном случае от Коболева. Согласен. Но он должен нести ответственность в пределах своих полномочий, а они у него довольно широкие.

В частности он взял на себя личную ответственность за трансформацию системы управления. Как отметили в своем отчете мои коллеги-аналитики, прогресс по этому крайне важным для Нафтогаза направлением в 2019 году можно было охарактеризовать как "мало, слишком поздно" https://bit.ly/2V9f7Ln. Иными словами, он был провален. И в частности это негативно влияло на ход переговоров по новому транзитного контракта.

Добавлю, что главным разработчиком как реформ, стратегии компании, плана трансформации была наша команда. Коболев и привлеченные внешние консультанты были соавторами, и они с ними соглашались. Но имеющиеся факты убеждают, что проблема была не в планах, а в их реализации. И это при том, что наша команда обеспечила Нафтогаз такими финансовыми ресурсами, о которых другие компании в Украине могут только мечтать.

Как я уже упоминал, что если анализировать причины, то Коболеву объективно не хватает ни компетентности, ни целостности (морально-этических качеств).

И это не претензия, а констатация. У Коболева нет ни нефтегазовой образования, ни бизнес образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговли, поставках газа и нефти. Есть управленческого опыта ни в рыночных условиях, ни вообще в нормальной компании. Поэтому совсем не удивительно, что в сфере его индивидуальной ответственности получается "мало, слишком поздно". И неудивительно, что правда по этому индивидуальной ответственности оказывается такой неудобной. Но когда люди все равно поймут истинное положение вещей.

А целостность - это, например, когда ты декларируешь нулевую толерантность к коррупции только тогда, когда в жизни не терпишь коррупции, о которой знаешь, или даже о которой только догадываешься. Как говорят на английском, нужно walk the talk (делать, что говоришь).

Понимаю, что может быть сложно все это принять, ведь это очередное разочарование. Возможно, вы все еще отказываетесь поверить в то, что Коболев - "никакой" менеджер. Но попробуйте тогда сами найти существенные достижения Нафтогаза, где роль Коболева не была бы и в лучшем случае второстепенной, или за которые мы должны благодарить его организаторским способностям.

И это при том, что, как уже неоднократно говорил, последняя громкая победа Нафтогаза, взыскание с Газпрома 2,9 млрд долл и заключение нового транзитного контракта, была получена в условиях, когда Коболев был вообще отстранен от переговоров с Газпромом. Таким образом доказано на практике, что успехи Нафтогаза могут быть практически не связаны с Коболев. А вот основные провалы Нафтогаза, как я уже показал, напрямую связаны с Коболев.

Я всегда открыто перед вами отчитывался о результатах работы нашей команды и моей индивидуальной ответственности - это основные победы Нафтогаза, о которых вы слышали. Но я и по крайней мере некоторые ключевые члены нашей команды уйдут из Нафтогаза уже скоро. А Коболев останется руководителем Нафтогаза.

Именно поэтому мы и не уверены, что наше дело остается в надежных руках.

Надеюсь, как и обещал, я объяснил почему.

Что дальше

Я не знаю, как будут разворачиваться события в течение следующих двух месяцев, которые я еще имею отработать в Нафтогазе (поскольку законодательство устанавливает определенные сроки и процедуру для сокращения работников).

Хочется верить, что все будет цивилизованно, как по отношению к членам нашей команды, так и о передаче дел.

И уже в последний день работы я опубликую хорошее сообщение на Фейсбук с благодарностями всем, кто помогал мне и нашей команде последние шесть лет".

Напомним, что недавно Витренко анонсировал новый иск к "Газпрому" на более чем 17 миллиардов долларов.

Также мы писали, что по словам Витренко, в "Нафтогазе" завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму.