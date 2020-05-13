От коронавируса вылечился командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан. Его контрольные и повторные тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Руководитель уже приступил к выполнению служебных обязанностей. Об этом сообщается на странице МВД Украины в соцсети.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинским работникам за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии выявили 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На лечении находятся 19 военнослужащих, справились с болезнью уже 9, а на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев в Нацгвардии нет.

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