Из Кабинета министров Украины, под которым протестуют перевозчики, вышел журналист Савик Шустер, известный по своему политическому ток-шоу "Свобода слова".

Кадры этого опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

На вопрос журналистов о том, что он делал в здании правительства, Шустер сказал, что общался с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. По словам Шустера, их беседа касалась электронной демократии в Украине.

Журналист был немногословен и после короткого ответа сел в автомобиль Lexus и уехал.

Ранее "Страна" писала, что министр Федоров занимается цифровизацией государственного документооборота и внедряет электронные документы для граждан. Так, недавно приложении "Дия". в котором планируют собрать документы украинцев для того, чтобы их можно было показывать со смартфона и не носить бумажные копии, добавили возможность загрузить электронную копию паспорта.

Мы рассказывали о скандале с утечкой данных, который произошел недавно в связи с этим приложением.