На 30 человек увеличилось количество выявленных случаев коронавируса в Киеве. Среди заболевших за сутки - один медработник и четверо детей. Пять человек из числа новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Об этом во время брифинга, в среду, 13 мая, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 30 человек. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1 960 подтвержденный случай заболевания Covid-19", - сказал Кличко.

Также он уточнил, что среди заболевших - семь женщины возрастом от 21 до 81 лет и три девочки - восьми, девяти и 14 лет. Также, девять мужчин, которым от 39 до 81 лет, а также мальчик 13 лет. В больнице столицы госпитализировали пять пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. 31 человек выздоровел за сутки, всего же болезнь побороли 169 людей.

Напомним, по данным на утро 13 мая, число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 16 425 человек. За сутки выявлено 402 новых заболевших.

Также мы сообщали, что в столице перевозчики перекрыли автобусами центр Киева, требуя возобновить перевозки.