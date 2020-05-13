Сегодня депутаты Верховной Рады рассмотрят программу поддержки сферы культуры, которая парализована из-за карантина в стране. Согласно второму этапу плана, украинцев заставят платить новый вид налога - культурный сбор.

Об этом в среду, 13 мая, рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня первый. Он поможет уменьшить аренду, например кинотеатрам, которые не могут открыться во время карантина", - рассказала она.

По словам Кравчук, законопроект, который будет сегодня проголосован в Раде, предусматривает также поддержку теле- и радиокомпаний.

"А следующий наш шаг очень важный. Это будет введение единого культурного сбора", - добавила депутат. При этом подробностями о новом виде налога она не поделилась, ограничившись одним предложением.

Слова Кравчук о культурном сборе - с 3:37

Напомним, что вчера работники культуры по всей Украине устроили акцию "#стопкультурныйкарантин", во время которой они призывали Кабмин утвердить план поддержки арт-среды на карантине.

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