В Турции пытаются реанимировать дело против Вселенского патриарха Варфоломея, который в разгар предвыборной кампании Порошенко предоставил Украине томос.

Через местные проправительственные СМИ Варфоломея винят поддержке попытки госпереворота четыре года назад и в связях с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

С обвинениями в адрес Константинопольского патриарха выступил турецкий журнал Gerçek Hayat ("Реальная жизнь"), принадлежащий близкой к президенту Эрдогану издательской группе Yeni Safak.

На Фанаре (так называется район в Стамбуле, где находится резиденция патриарха) все отрицают, назвав обвинения "нереалистичными, ложными и безответственными".

Что означает атака на Варфоломея в Турции и как это отразится на Украине, выясняла "Страна".

"Варфоломей помог Гюлену в попытке свержения Эрдогана"

На прошлой неделе Gerçek Hayat напечатал огромный 176-страничный спецвыпуск, посвященный Гюлену, его организации FETO и сторонникам проповедника - гюленистам, которые разбросаны по всему миру.

Анкара считает Гюлена и его поклонников "террористами" и подозревает в связях с разведкой США. А если Варфоломей с ним связан, то, по логике Турции, и он "террорист".

О связях Варфоломея и Гюлена в Турции говорят уже давно, а сейчас этот вопрос вновь начали активно обсуждать.

В статье "Кто он, главный террорист Фетхуллах Гюлен?" Варфоломей (Димитриос Архондонис) назван ближайшим пособником Гюлена в Турции.

"Варфоломей помог Гюлену в июле 2016 года осуществить попытку свержения президента Турции Реджепа Эрдогана", - пишет. Gerçek Hayat и публикует совместные фото Гюлена с Варфоломеем.

Помимо Варфоломея к сообщникам Гюлена журнал причислил также лидеров армянской и иудейской общин.

В Турции уже звучат опасения, что скандальная публикация может спровоцировать волну нападений на местных христиан.

"Решительно осуждаем безответственную клевету, которую журнал Gerçek Hayat направил религиозным лидерам еврейской и христианской общин. Из нашей недавней истории мы знаем, какие трагические последствия может иметь такая клевета", - написала в своем Twitter оппозиционная организация Турецкая демократическая платформа.

Хусейн Хатеми, известный турецкий профессор права, уточнил, что именно понимается под инцидентом в "недавней истории".

"Мои сверстники и я увидели катастрофические последствия, когда озорство и невежество объединяются - 6-7 сентября 1955 года", - написал Хатеми в Twitter.

Правовед сослался на событие 65-летней давности, когда в очередной раз обострилась кипрская проблема между Турцией и Грецией. Тогда после известия о бомбежке дома Ататюрка в Салониках были совершены нападения, в основном в Стамбуле, на немусульманских граждан, в частности, греков. Было убито 30 человек, разрушены десятки церквей, а часть греков выехала. Позже во взрыве бомбы в Салониках обвинили турецкие спецслужбы.

В проправительственном журнале Gerçek Hayat Варфоломея обвинили в попытке свергнуть Эрдогана вместе с противником президента Гюленом

Влияние Эрдогана на Варфоломея

Впрочем, эксперты полагают, что атак на Вселенский патриархат не будет, а мотивы у турецкой власти иные.

"У Эрдогана есть рычаги, чтобы усмирить радикалов и чтоб они не трогали патриархат. Варфоломей периодически встречается с Эрдоганом для обсуждения разных вопросов", - говорит "Стране" источник, близкий к окружению Варфоломея.

Считается, что Эрдоган влияет на Варфоломея с помощью дела о поддержке попытки госпереворота в 2016 году (тогда патриарх, говорят, за три часа до путча спешно выехал из Турции в Словакию).

Надо сказать, что Турция - это государство, которое сейчас в крайне сложных отношениях с Западом и НАТО. При этом Анкара активно сотрудничает с Москвой.

"У Эрдогана две цели. С одной стороны, это сохранение влияния на Варфоломея, с другой - это карта в торгах с Америкой и Россией, в том числе по сирийскому вопросу. Есть еще один фактор - власть пытается разными способами отвлечь внимание народа от проблем в экономике из-за карантина (никакой программы помощи рухнувшему малому бизнесу не предоставляется, наоборот, все дорожает и на треть подняли пошлины на импортные товары). Потому ждут новых атак на "гюленистов", в том числе и за рубежом. Что касается Варфоломея, то это пока лишь предупреждение, чтобы он оставался лояльным", - сказал нам близкий к турецким спецслужбам источник.

Константинопольский патриарх Варфоломей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллах Гюленом (на фото слева). Фото: Aksiyon

Патриарший трон и без дела о госперевороте во многом зависит от турецких властей. Например, против бывшего патриарха Максима V развернулась информационная кампания после того, как в 1948 году, в начале холодной войны, он отправил делегацию на Всеправославное совещание в Москву. В Турции, которая тогда стремилась в НАТО, его за это обвинили в шпионаже.

Его место занял Афинагор, который почти 20 лет возглавлял Американскую архиепископию Константинопольской церкви.

Собственно, и томос Украина получила, как считают эксперты, не без влияния Вашингтона и Анкары на Фанар.

А за поддержку Эрдогана заплатили, в частности, высылками из Украины турецких оппозиционеров в 2018 году (тогда турецкие спецслужбы, с согласия украинских властей, вывезли из Одессы и Николаева оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита).

Кроме того, в церковных кругах ходят слухи, что американские спецслужбы владеют информацией о связях Варфоломея с Гюленом и шантажируют ею патриарха. По итогу, тот ведет политику во-многом в интересах Вашингтона.

"С одной стороны, на Фанар давит госдеп США. У Варфоломея есть большая проблема с американскими приходами Константинополя, где архиепископы все больше и больше стремятся стать независимыми от Фанара. Госдеп шантажирует Варфоломея этим вопросом. С другой стороны, существует Эрдоган. Поэтому Порошенко и пытался заручиться поддержкой Эрдогана, высылая из Украины турецких оппозиционеров - он пытался показать турецкому лидеру свою лояльность. Вопрос автокефалии выходит далеко за рамки церковного и стал проблемой международного масштаба", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Зеленский поручил проверить школы Гюлена

Тем временем, оппозиционно настроенные к Эрдогану турки, живущие в Украине, не исключают новых попыток их выдачи Анкаре.

Зеленский, после общения с Эрдоганом во время его визита в феврале, поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений в Украине, связанных с организацией Гюлена. Проповедник создал по всему миру сеть своих последователей и школ под названием "Хизмет" (в переводе - "служба"), которые финансируют его друзья-предприниматели.

На наш официальный запрос в СБУ отказались рассказать подробности, как выполняется поручение Зе, сославшись на запрет разглашать информацию, касающуюся контрразведки.

"А экстрадицией занимаются Генпрокуратура и Министерство юстиции", - говорится в ответе СБУ на запрос "Страны" за подписью начальника департамента защиты национальной государственности Анатолия Бублика.

Живущий в Киеве журналист Юнус Эрдогду, который входит в "черный список" турецких оппозиционеров, также опасается выдачи властям Турции.

"Пока никаких сигналов не поступало, но я ожидаю чего угодно в любой момент. Анкара через посла продолжает требовать передать им сторонников Гюлена", - сказал он "Стране".