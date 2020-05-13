Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина может ждать первого трранша помощи от Международного валютного фонда (МВФ). По его мнению, денег можно ждать уже к концу мая 2020 года.

Об этом Шмыгаль рассказал в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в среду, 13 мая.

"Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено", - сообщил премьер.

Он добавил, что Украина и МВФ находятся "на этапе, близком к подписанию меморандума".

Напомним, что Украина и МВФ отказались от трехлетней программы расширенного финансирования EFF, которая предварительно была согласована. Вместо нее будет программа на 18 месяцев - стэнд-бай (stand-by). Это значит, что сумма транша для Украины будет меньше, чем планировалось, а также МВФ может выдвинуть Украине новые требования для получения финансирования. "Страна" подробно разбиралась, чем изменение программы может обернуться для Украины.

Также мы писали, что в Минфине заявили, что они еще дискутируют с МВФ - EFF или stand-by получать.